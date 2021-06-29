Две недели тенниса и любви в фильме «Уимблдон». И при чём здесь Мария Шарапова?

На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартовал знаменитый Уимблдонский турнир, который вернулся после годичного перерыва. А значит, нас ждут две недели любви и тенниса – прямо как в одноимённом фильме 2004 года выпуска. Так что самое время пересмотреть эту романтическую комедию. Но при чём же здесь Мария Шарапова? Сейчас всё объясним.

Теннис – один из самых захватывающих и драматичных видов спорта. Каждый матч – это целая жизнь, где есть и случайность, и трагедия, и комедия, и фарс, и счастье для одного, и горе для другого. Удивительно, что мировой кинематограф так мало обращает внимания на страсти, бушующие на корте. Можно по пальцам пересчитать фильмы про теннис. И самый известный и популярный из них – конечно же, «Уимблдон» 2004 года.

Самые известные фильмы о теннисе:

1. Маленькая Мо (1978 год, США). В роли Морин Коннолли — Глиннис О'Коннор;

2. Вторая подача (1986 год, США). В роли Рене Ричардс — Ванесса Редгрейв;

3. Когда Билли победил Бобби (2001 год, США). В ролях: Холли Хантер, Рон Сильвер, Мэтт Летчер;

4.

5. Матч-пойнт (2005 год, Великобритания/США). В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер;

6. 7 дней в аду (2015 год, США). В ролях: Кит Харингтон, Энди Сэмберг;

7. Битва полов (2017 год, Великобритания/США). В ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райсборо;

8. Борг/Макинрой (2017 год, Швеция/Дания/Финляндия). В ролях: Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон. 1. Маленькая Мо (1978 год, США). В роли Морин Коннолли — Глиннис О'Коннор;2. Вторая подача (1986 год, США). В роли Рене Ричардс — Ванесса Редгрейв;3. Когда Билли победил Бобби (2001 год, США). В ролях: Холли Хантер, Рон Сильвер, Мэтт Летчер;4. Уимблдон (2004 год, США). В ролях: Пол Беттани, Кирстен Данст, Джеймс Макэвой, Николай Костер-Вальдау;5. Матч-пойнт (2005 год, Великобритания/США). В ролях: Джонатан Рис-Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер;6. 7 дней в аду (2015 год, США). В ролях: Кит Харингтон, Энди Сэмберг;7. Битва полов (2017 год, Великобритания/США). В ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райсборо;8. Борг/Макинрой (2017 год, Швеция/Дания/Финляндия). В ролях: Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон.

Сюжет романтической комедии «Уимблдон», рабочее название которой было Two Weeks in Love, незатейлив и прост – 32-летний теннисист Питер Кольт готовится завершить карьеру. Но во время квалификации Уимблдона он знакомится с молодой, подающей надежды американкой Лиззи Брэдбери. Между молодыми людьми пробежала искра, а точнее, молния. В итоге вдохновлённый любовью Кольт становится чемпионом самого известного теннисного турнира, отыгравшись в финале у первой ракетки мира с 0:2. Просто теннисная классика!

Фото: Кадр из фильма «Уимблдон»

После своего триумфа главный герой женится на Лиззи, которая делает потрясающе успешную карьеру теннисистки. Она побеждает на US Open и дважды на Уимблдоне. Нельзя не отметить отличный актёрский состав. Главного героя играет Пол Беттани, в роли Лиззи снималась Кирстен Данст. Отца главной героини сыграл Сэм Нилл, известный по фильмам серии «Парк Юрского периода». А одного из теннисистов на Уимблдоне сыграл Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер в телесериале «Игра престолов»).

Фото: Кадр из фильма «Уимблдон»

Но это ещё не всё. В роли самих себя в качестве комментаторов теннисного матча снимались знаменитые чемпионы Джон Макинрой и Крис Эверт. А Патрик Кэш был консультантом по теннису на съёмочной площадке и тренировал актёров. Конечно, у них были теннисные дублёры, но, тем не менее, азы теннисного мастерства они тоже получили. Съёмки картины начались 28 июня 2003 года – прямо во время Уимблдона. Актёры выходили на корт в начале матча или в конце, как будто они были участниками соревнований. Официальные лица и зрители в этих фрагментах фильма были на самом деле официальными лицами и зрителями самого турнира, а не приглашёнными статистами. Это был единственный случай за более чем вековую историю Уимблдона, когда подобное было разрешено.

Любопытно, что на роль одной из теннисисток – соперниц Лиззи – в какой-то момент рассматривали 16-летнюю Марию Шарапову. Но то ли её агенты не договорились с продюсерами фильма, то ли режиссёр решил, что россиянка слишком похожа на Кирстен Данст. Как бы то ни было, от этой идеи отказались. Тем не менее, Мария имеет косвенное отношение к этому фильму. Сценаристы не скрывали, что именно российская теннисистка стала прообразом главной героини – молодая, дерзкая блондинка, уверенная в себе, идущая к своей цели, несмотря ни на что. Это именно из уст Лиззи звучат слова: «Я тоже люблю побеждать. Больше, чем что-либо. Больше, чем кто-либо. А слово «любовь» (love) – в теннисе означает ничто, нолик. Из-за неё проигрыши». Тут ещё и образ жёсткого отца главной героини, контролирующего дочь, как на корте, так и за его пределами, очень напоминает Юрия Шарапова.

К моменту выхода фильма в 2004 году 17-летняя Шарапова как раз успела выиграть Уимблдон. Так что не удивительно, что на премьере в Лос-Анджелесе, которая прошла в сентябре через пару месяцев после триумфа Марии, именно россиянка была главной звездой вечера.

Мария Шарапова на премьере фильма «Уимблдон» Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Если сравнивать судьбу «киношной» Шараповой и реальной, то где-то они схожи, а где-то отличаются. Мария, как и Лиззи, выиграла несколько «Шлемов». В какой-то момент у неё был роман с теннисистом Григором Димитровым. В 2014 году он вышел на Уимблдоне в полуфинал, и тогда многие заговорили о том, что фильм повторится в жизни. Однако в итоге Димитров проиграл, а Мария с ним рассталась. Но это уже совсем другая история.