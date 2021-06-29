Анна Блинкова вышла во 2-й круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 89-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге Уимблдона обыграла венгерскую спортсменку Тимю Бабош с общим счётом 6:2, 6:2. Венгерка занимает 116-е место в чарте WTA.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. За всю игру Блинкова исполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница из Венгрии за всё противостояние 2 раза подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).