Анна Блинкова вышла во 2-й круг Уимблдона
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 89-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге Уимблдона обыграла венгерскую спортсменку Тимю Бабош с общим счётом 6:2, 6:2. Венгерка занимает 116-е место в чарте WTA.
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. За всю игру Блинкова исполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница из Венгрии за всё противостояние 2 раза подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).
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