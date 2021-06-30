Марта Костюк: на самом деле, никто не играет хорошо на траве, проблемы есть у всех

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу в первом круге Уимблдона в матче с Кики Бертенс (Нидерланды).
«В принципе, я довольна игрой. Не знала, чего ожидать от Кики. К сожалению, она сейчас находится не в лучшей своей форме и приближается к завершению своей карьеры. Я слегка нервничала, но настраивалась бороться за каждый мяч. На самом деле, никто не играет хорошо на траве. Есть, конечно, какие-то исключения, но я понимала, что проблемы будут у всех.
Я не знала, будут ли переносить наш матч, потому что не смотрела прогноз погоды, но было важно в первый день хотя бы немножко с ней поиграть, понять хотя бы чуть-чуть как летит мяч, какова его скорость.
Я очень хорошо отдохнула, поспала в перерыве. Не было такого, что я сижу и просто жду. Я полежала на диванчике, послушала музыку.
Если говорить о сопернице по второму кругу, то матч Анастасии Севастовой против Зарины Дияс должен быть очень интересным, они обе играют резаными ударами. Я ставлю на Севастову и, если она выиграет, то у нас будет уже третья встреча в этом году.
Здесь достаточно влажно. Когда мы вернулись на корт, то было свежо. Я по себе видела, что достаточно сильно потею, но я поскользнулась, может быть, только один раз, можно сказать, что на траве это не считается. А вот на первом корте и на Центральном из-за того, что они закрывают крышу, как мне кажется, эта влага накапливается, именно поэтому эти корты слегка скользкие», — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».
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