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Андрей Рублёв впервые вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Харриса

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 6:1, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. Харрис подал 16 эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис на Уимблдоне.

Рублёв впервые сыграет в третьем круге травяного турнира «Большого шлема». Ранее он дважды завершал выступление во втором раунде.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Рублёв сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который во втором круге нанёс поражение сербу Ласло Джере – 6:3, 6:4, 0:6, 6:4.