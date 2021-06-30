Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв впервые вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Харриса

Андрей Рублёв впервые вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Харриса
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 6:1, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. Харрис подал 16 эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Ллойд Джордж Харрис на Уимблдоне.

Рублёв впервые сыграет в третьем круге травяного турнира «Большого шлема». Ранее он дважды завершал выступление во втором раунде.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Рублёв сразится с итальянцем Фабио Фоньини, который во втором круге нанёс поражение сербу Ласло Джере – 6:3, 6:4, 0:6, 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 21:00 МСК
Ллойд Джордж Харрис
51
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 5    
6 		6 7    
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 19:10 МСК
Фабио Фоньини
31
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 0 6  
3 		4 6 4  
             
Ласло Джере
55
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Без потери сета. Андрей Рублёв и Карен Хачанов ворвались в 3-й круг Уимблдона Без потери сета. Андрей Рублёв и Карен Хачанов ворвались в 3-й круг Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021