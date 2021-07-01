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Белорус Ивашко вышел в третий круг Уимблдона, обыграв обидчика Карацева — Шарди

79-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в третий круг Уимблдона.

В матче второго круга он обыграл 61-й номер рейтинга французского теннисиста Жереми Шарди со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 25 минут. Ивашко 18 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Шарди — 7 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Отметим, ранее Шарди выбил из сетки Уимблдона российского теннисиста Аслана Карацева (20).

В следующем раунде Ивашко сразится с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Джордан Томпсон (Австралия).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.