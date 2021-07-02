Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Мертенс

Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Мертенс
Комментарии

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Кис нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 ч 16 минут.

23-я сеяная Кис дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Мертенс подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Кис сыграет со швейцаркой Викторией Голубич, которая в матче третьего круга нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл со счётом 6:2, 6:1.

В 2020 году Уимблдонский турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропускает нынешний розыгрыш, так как не успела восстановиться после травмы икры.

Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 20:20 МСК
Элисе Мертенс
16
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Мэдисон Кис
27
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Уимблдон (ж). 3-й круг
02 июля 2021, пятница. 17:25 МСК
Виктория Голубич
66
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Мэдисон Бренгл
82
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021