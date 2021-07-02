Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Мертенс

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга соревнований Кис нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 ч 16 минут.

23-я сеяная Кис дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Мертенс подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Кис сыграет со швейцаркой Викторией Голубич, которая в матче третьего круга нанесла поражение американке Мэдисон Бренгл со счётом 6:2, 6:1.

В 2020 году Уимблдонский турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая пропускает нынешний розыгрыш, так как не успела восстановиться после травмы икры.