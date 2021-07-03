Себастьян Корда: Агасси сказал мне просто наслаждаться моментом, мы с ним хорошо общаемся

Американский теннисист Себастьян Корда после победы во втором круге Уимблдона над Даниэлем Эвансом из Великобритании рассказал о том, что уже на протяжении долгого времени общается с легендарным Андре Агасси (США), который помогает ему советами.
«Я общаюсь с Андре, наверное, уже около года. Мы познакомились примерно в это время в прошлом году. Мой отец как бы подстроил это. Он был великолепен. Мы провели 14 дней вместе в Лас-Вегасе. Он принял меня в свою семью.
Мы разговариваем каждый день, после каждого матча он спрашивает меня, как я себя чувствую, даёт советы. Но самое главное, что он мне сказал перед матчем с Эвансом, это то, что я должен просто насладиться игрой на центральном корте Уимблдона, получить удовольствие от игры», — цитирует Корду Tennis Head.
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