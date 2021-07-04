Кирьос — о травме: с утра я чувствовал себя феноменально. Мне просто не повезло

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, почему он снялся с 3-го круга Уимблдона в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«При 4:1, 15:15 и в следующем розыгрыше на своей подаче я почувствовал напряжение в нижней левой части живота. Становилось всё хуже и хуже. Я сделал МРТ. Сделал всё необходимое, приложил лёд. Я многим пожертвовал, чтобы быть здесь, чтобы постараться сыграть. Я мог бы доставить проблемы соперникам. Не приехал бы сюда, если бы не думал, что смогу играть на хорошем уровне. На самом деле я выступил лучше, чем ожидал. Ощущается дискомфорт. Если глубоко дышу, то болит. Разумеется, если делаю определённые растяжки, испытываю боль. Травма не радует. Забавно, потому что с утра я чувствовал себя феноменально. Бёдра были в порядке, всё тело. Я такой: «Вау, я вернулся, я в порядке». Мне просто не повезло», — цитирует Кирьоса ATP Tour.