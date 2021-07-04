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Медведев: при счёте 5:0, 40:0 думал, что выиграл. Стало 5:2, и я такой: «Ого. Опять?»

Медведев: при счёте 5:0, 40:0 думал, что выиграл. Стало 5:2, и я такой: «Ого. Опять?»
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем в 3-м круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

«Невероятный матч. Болельщикам всегда нравится, когда кто-то отыгрывается с 0:2 по партиями, пятисетовики. Я сам всегда с удовольствием смотрю их по телевизору. Я впервые отыгрался с 0:2 по сетам. Поразительно то, что до этого дважды на Уимблдоне я уступал 0:2, дважды сравнивал счёт, делал брейк в пятом сете — но потом проигрывал. Так что, уходя в туалет после четвёртого сета, я сказал себе, что не позволю такому повториться. Честно скажу, при счёте 5:0, 40:0 я думал, что матч окончен. Но тут стало 5:2, и я такой: «Ого. Опять?» Марин — потрясающий теннисист. В первых двух сетах он просто был лучше, уничтожал меня. Так что я рад, что смог отыграться», — приводит слова Медведева Eurosport Player.

Что творит Медведев на Уимблдоне! Наш парень вырвал победу, проигрывая 0:2 по сетам Что творит Медведев на Уимблдоне! Наш парень вырвал победу, проигрывая 0:2 по сетам
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