Грачёва и Калашникова завершили своё выступление в парном разряде Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Грачёва, выступающая в паре с Оксаной Калашниковой (Грузия), уступила в третьем круге Уимблдона дуэту из Чехии Мари Боузковой и Люции Градецкой со счётом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась всего 49 минут. На счету Грачёвой / Калашниковой 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Боузкова / Градецка 3 раза подали навылет, не допустили ни единой двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале чешский дуэт встретится с Суко Аоямой и Эной Шибахарой (обе — Япония).

Участие в турнире также продолжают выступающие вместе россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина.

Парный женский разряд Уимблдона стартовал 30 июня. Финальная встреча запланирована на 11 июля.