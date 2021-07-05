Грачёва и Калашникова завершили своё выступление в парном разряде Уимблдона
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Российская теннисистка Варвара Грачёва, выступающая в паре с Оксаной Калашниковой (Грузия), уступила в третьем круге Уимблдона дуэту из Чехии Мари Боузковой и Люции Градецкой со счётом 1:6, 3:6.
Встреча продолжалась всего 49 минут. На счету Грачёвой / Калашниковой 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Боузкова / Градецка 3 раза подали навылет, не допустили ни единой двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.
В четвертьфинале чешский дуэт встретится с Суко Аоямой и Эной Шибахарой (обе — Япония).
Участие в турнире также продолжают выступающие вместе россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина.
Парный женский разряд Уимблдона стартовал 30 июня. Финальная встреча запланирована на 11 июля.
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