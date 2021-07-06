Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Впервые в Открытой эре в четвертьфинал Уимблдона вышло сразу 12 дебютантов

Впервые в Открытой эре (с 1968 года) в четвертьфинале Уимблдонского турнира дебютируют сразу 12 теннисистов.

У женщин впервые в 1/4 Уимблдона сыграют:

Эшли Барти (Австралия)

Айла Томлянович (Австралия)

Каролина Плишкова (Чехия)

Виктория Голубич (Швейцария)

Онс Жабер (Тунис)

Арина Соболенко (Беларусь).

У мужчин:

Мартон Фучович (Венгрия)

Карен Хачанов (Россия)

Денис Шаповалов (Канада)

Маттео Берреттини (Италия)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Хуберт Хуркач (Польша).

Отметим, что среди четвёрки игроков, имеющих опыт выхода в четвертьфинал Уимблдона, трое впоследствии становились его чемпионами – Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия) и Анжелика Кербер (Германия). Для чешки Каролины Муховой четвертьфинальная стадия на Уимблдоне – максимальный результат.