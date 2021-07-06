Впервые в Открытой эре в четвертьфинал Уимблдона вышло сразу 12 дебютантов

Впервые в Открытой эре (с 1968 года) в четвертьфинале Уимблдонского турнира дебютируют сразу 12 теннисистов.
У женщин впервые в 1/4 Уимблдона сыграют:
Эшли Барти (Австралия)
Айла Томлянович (Австралия)
Каролина Плишкова (Чехия)
Виктория Голубич (Швейцария)
Онс Жабер (Тунис)
Арина Соболенко (Беларусь).
У мужчин:
Мартон Фучович (Венгрия)
Карен Хачанов (Россия)
Денис Шаповалов (Канада)
Маттео Берреттини (Италия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Хуберт Хуркач (Польша).
Отметим, что среди четвёрки игроков, имеющих опыт выхода в четвертьфинал Уимблдона, трое впоследствии становились его чемпионами – Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия) и Анжелика Кербер (Германия). Для чешки Каролины Муховой четвертьфинальная стадия на Уимблдоне – максимальный результат.
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