Роджер Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом Уимблдона в Открытой эре

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом Уимблдонского турнира в Открытой эре (с 1968 года). В топ-8 травяного турнира «Большого шлема» Федерер вышел в возрасте 39 лет и 337 дней.

Добавим, что Федерер также стал самым возрастным финалистом всех турниров «Большого шлема» с 1977 года.

Для восьмикратного чемпиона Уимблдона Федерера это будет уже 18 четвертьфинал на турнире. Всего же на его счету 58 четвертьфиналов турниров «Большого шлема»: 15 на Открытом чемпионате Австралии, 12 на «Ролан Гаррос», 18 на Уимблдоне и 13 на US Open.

В матче четвёртого круга Уимблдона-2021 шестой сеяный Федерер нанёс поражение 23-й ракетке турнира итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:4, 6:2. За выход в полуфинал швейцарец сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 14-м сеяным поляком Хубертом Хуркачем.