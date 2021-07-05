Роджер Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом Уимблдона в Открытой эре

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом Уимблдонского турнира в Открытой эре (с 1968 года). В топ-8 травяного турнира «Большого шлема» Федерер вышел в возрасте 39 лет и 337 дней.
Добавим, что Федерер также стал самым возрастным финалистом всех турниров «Большого шлема» с 1977 года.
Для восьмикратного чемпиона Уимблдона Федерера это будет уже 18 четвертьфинал на турнире. Всего же на его счету 58 четвертьфиналов турниров «Большого шлема»: 15 на Открытом чемпионате Австралии, 12 на «Ролан Гаррос», 18 на Уимблдоне и 13 на US Open.
В матче четвёртого круга Уимблдона-2021 шестой сеяный Федерер нанёс поражение 23-й ракетке турнира итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:4, 6:2. За выход в полуфинал швейцарец сыграет с победителем матча между второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и 14-м сеяным поляком Хубертом Хуркачем.
- 5 июля 2021
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