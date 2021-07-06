Айла Томлянович — о словах Джона Макинроя про её соперницу: это было слишком жёстко

Австралийская теннисистка Айла Томлянович прокомментировала слова семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя о её сопернице по 1/8 финала Уимблдона британке Эмме Радукану. Хозяйка кортов снялась с матча при счёте 4:6, 0:3.
После игры Макинрой сравнил этот эпизод со случаем японки Наоми Осаки, снявшейся с «Ролан Гаррос» по причинам психологического характера. Джон также отметил, что Радукану стоит извлечь урок из случившегося.
«Я не была на 100 % уверена в том, что случилось с Эммой. Я не могу представить себя на её месте. Ей всего 18 лет, и она играет на родине в четвёртом круге Уимблдона. Макинрой высказался слишком жёстко. Не могу представить, как она себя чувствует. Она могла отыграться со счёта 4:6, 0:3. На траве такое случается. Жаль, что ей пришлось сняться», — цитирует Томлянович Daily Express.
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