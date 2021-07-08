Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона, проиграв Каролине Плишковой

Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона, проиграв Каролине Плишковой
Комментарии

Четвёртая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела пробиться в финал Уимблдона.

В полуфинальном матче Соболенко (2) в трёх сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой (8) со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Соболенко 18 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Плишковой — 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За титул на Уимблдоне Плишкова сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти (1).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. Отметим, что ни одна представительница России не сумела преодолеть стадию 1/8 на текущем турнире.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
08 июля 2021, четверг. 17:30 МСК
Каролина Плишкова
13
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021