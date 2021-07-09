Эшли Барти: Анжелика Кербер — невероятная соперница. Она проявила во мне всё лучшее

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала выход в финал Уимблдона.



«Это невероятно. Это один из лучших матчей, которые я когда-либо играла. Я невероятно горжусь собой и своей командой, и теперь у нас есть шанс в субботу осуществить мою детскую мечту. Анжелика — невероятная соперница. Она проявила во мне всё лучшее. Имея возможность бросить вызов себе против такой чемпионки, как она, было просто приятно играть на действительно хорошем уровне на протяжении всего матча. Я боролась и сдавалась, когда это было необходимо, контролировала мяч, когда это было необходимо. Матч был на отличном уровне, на лучшем уровне, на котором я играла за довольно долгое время», — приводит слова Барти SBS.

В полуфинале Барти оказалась сильнее представительницы Германии Анжелики Кербер. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австралийки.

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