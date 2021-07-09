Эшли Барти стала первой австралийкой, вышедшей в финал Уимблдона за 41 год

Первая ракетка мира Эшли Барти стала первой австралийской теннисисткой, которая сумела выйти в финал Уимблдона в одиночном разряде за 41 год. Она первая финалистка среди австралиек со времён своего кумира и наставницы Ивонн Гулагонг-Коули, которая завоевала этот титул в 1971 и 1980 годах.
«Возможность сыграть в финале в субботу здесь, на Уимблдоне, будет просто лучшим опытом, который у меня когда-либо был», — приводит слова Эшли SBS.
Также Брати стала первым финалистом из Австралии в одиночном разряде (не только среди женщин, а австралийских игроков вообще) на турнире Всеанглийского клуба с тех пор, как Марк Филиппуссис проиграл Роджеру Федереру в 2003 году.
Если Барти сможет одержать победу, то она станет третьим чемпионом из Австралии в Открытую эпоху после Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг-Коули.
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