Эшли Барти стала первой австралийкой, вышедшей в финал Уимблдона за 41 год

Первая ракетка мира Эшли Барти стала первой австралийской теннисисткой, которая сумела выйти в финал Уимблдона в одиночном разряде за 41 год. Она первая финалистка среди австралиек со времён своего кумира и наставницы Ивонн Гулагонг-Коули, которая завоевала этот титул в 1971 и 1980 годах.

«Возможность сыграть в финале в субботу здесь, на Уимблдоне, будет просто лучшим опытом, который у меня когда-либо был», — приводит слова Эшли SBS.

Также Брати стала первым финалистом из Австралии в одиночном разряде (не только среди женщин, а австралийских игроков вообще) на турнире Всеанглийского клуба с тех пор, как Марк Филиппуссис проиграл Роджеру Федереру в 2003 году.

Если Барти сможет одержать победу, то она станет третьим чемпионом из Австралии в Открытую эпоху после Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг-Коули.