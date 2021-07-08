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Эшли Барти вышла в финал Уимблдона, обыграв Анжелику Кербер

Эшли Барти вышла в финал Уимблдона, обыграв Анжелику Кербер
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Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче она обыграла представительницу Германии Анжелику Кербер.

Для победы Барти потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу австралийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Барти выполнила 8 эйсов, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Кербер ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и успешно использовала 1 из 6 брейк-пойнтов.

За титул чемпионки турнира Барти сразится с победительницей встречи между Каролиной Плишковой из Чехии и белоруской Ариной Соболенко.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
08 июля 2021, четверг. 15:40 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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