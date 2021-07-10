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Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон

Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
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Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Плишкова подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.

За победу Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых.

Уимблдон (ж). Финал
10 июля 2021, суббота. 16:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 3
         
Каролина Плишкова
13
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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