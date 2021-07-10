Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдон
Поделиться
Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Плишкова подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.
За победу Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых.
Уимблдон (ж). Финал
10 июля 2021, суббота. 16:10 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|3
13
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
- 10 июля 2021
-
18:07
-
16:44
-
16:38
-
16:10
-
15:57
-
15:44
-
15:40
-
15:17
-
15:16
-
14:17
-
14:08
-
13:02
-
12:43
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 июля 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:30
-
20:24
-
20:06
-
18:48
-
18:29
-
17:21
-
17:04
Партнерский контент