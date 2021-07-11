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Определилась соперница Виталии Дьяченко в первом круге турнира WTA-250 в Праге

Определилась соперница Виталии Дьяченко в первом круге турнира WTA-250 в Праге
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), который пройдёт в период с 12 по 18 июля.

Возглавила посев 10-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова. Она начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия) – Виктория Кужмова (Словакия). Второй номер посева у ещё одной чешки – Барборы Крейчиковой. Её соперница определится по результатам поединка Гретье Миннен – Исалин Бонавентюр (обе – из Бельгии).

Единственная россиянка Виталия Дьяченко попала в основную сетку по «замороженному» рейтингу и начнёт борьбу с первого круга, где сыграет с Ниной Стоянович (7) из Сербии.

Действующей чемпионкой турнира в Праге является румынка Симона Халеп, которая ранее отказалась от участие на Олимпиаде в Токио (Япония) из-за травмы икроножной мышцы.

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