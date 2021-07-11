Анастасия Гасанова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Праге

22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела пробиться в основную сетку турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), основные соревнования которого пройдут с 12 по 18 июля.

В финале квалификации Гасанова (1) в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Джоди Анне Беррейдж со счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2 заработанных. На счету Беррейдж – 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Праге является румынка Симона Халеп, которая ранее отказалась от участие на Олимпиаде в Токио (Япония) из-за травмы икроножной мышцы.