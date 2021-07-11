Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена-Габриэла Русе выиграла в финале турнира в Гамбурге

Елена-Габриэла Русе выиграла в финале турнира в Гамбурге
Комментарии

Румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе в финале турнира в Гамбурге обыграла немку Андрею Петкович со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. За всю игру румынка исполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта 12. За всё противостояние её соперница из Германии ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

Русе занимает 198-е место в рейтинге WTA, Петкович расположилась на 130-м месте списка.

Андреа Петкович — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема», бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде.

Гамбург (ж). Финал
11 июля 2021, воскресенье. 13:10 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		4  
         
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Первой ракетке мира пришлось дважды подавать на титул. Барти — чемпионка Уимблдона-2021 Первой ракетке мира пришлось дважды подавать на титул. Барти — чемпионка Уимблдона-2021
Новость по теме
Елена Веснина опубликовала пост после поражения в финале Уимблдона в парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021