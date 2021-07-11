Елена-Габриэла Русе выиграла в финале турнира в Гамбурге

Румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе в финале турнира в Гамбурге обыграла немку Андрею Петкович со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. За всю игру румынка исполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта 12. За всё противостояние её соперница из Германии ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7.

Русе занимает 198-е место в рейтинге WTA, Петкович расположилась на 130-м месте списка.

Андреа Петкович — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема», бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победительница шести турниров WTA в одиночном разряде.