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Елена Веснина опубликовала пост после поражения в финале Уимблдона в парном разряде

Елена Веснина опубликовала пост после поражения в финале Уимблдона в парном разряде
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Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала пост после поражения в финале Уимблдонского турнира в парном разряде, где она выступала с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. В решающем матче россиянки уступили третьим сеяным, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Весниной.

«Спорт жесток, непредсказуем, но и тем он и прекрасен. Сейчас очень больно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что была проделана невероятно сложная работа до этого финала, местами нереальная и фантастическая. Выложились на все 100%, внутри пустота. Но мы всё равно двигаемся дальше, потому что дорогу осилит идущий… Спасибо всем, а особенно моей напарнице и нашей команде», — написала Веснина в своём «инстаграме».

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