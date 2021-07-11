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Наоми Осака получила награду ESPY, впервые появившись на публике после «Ролан Гаррос»

Наоми Осака получила награду ESPY, впервые появившись на публике после «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака впервые появилась на публике после отказа от участия в Открытом чемпионате Франции в конце мая. Японка получила награду как лучшая спортсменка на церемонии вручения премии ESPY в Нью-Йорке.

Награда ESPY — это награда, присуждаемая в настоящее время американской сетью телерадиовещания ABC и ранее ESPN, за признание индивидуальных и командных спортивных достижений и других спортивных результатов в течение календарного года.

Осака также стала лучшей спортсменкой в женском теннисе, а серб Новак Джокович, первый номер мирового рейтинга в мужском теннисе, получил награду лучшего спортсмена в мужском теннисе.

Для японки это первая награда ESPY.

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