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Кафельников: вероятность, что Джокович сумеет собрать «Большой шлем», высока

Кафельников: вероятность, что Джокович сумеет собрать «Большой шлем», высока
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Олимпийский чемпион, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников высказал мнение, что первая ракетка мира серб Новак Джокович с большой вероятностью соберёт «Большой шлем» впервые со времен Рода Лэйвера.

В финале Уимблдона Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Ранее серб выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

«Думаю, вероятность того, что Новак сумеет собрать «Большой шлем», высока — уже процентов 75. После побед на «Ролан Гаррос» и в Австралии была видна его мобилизация на Уимблдоне, и представляю, что будет в США. Он уже внёс свое имя в историю тенниса, а так будет запредельное достижение», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

У мужчин календарный «Большой шлем» собирали лишь двое: американец Дональд Бадж в 1938 году и австралиец Род Лэйвер (1962 и 1969).

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