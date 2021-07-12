Блинкова и Вихлянцева узнали соперниц на турнире в Лозанне

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В основной сетке сыграют пять российских теннисистки. Марина Мельникова начнёт турнир встречей с первой сеяной Тамарой Зиданшек из Словении. Восьмая ракетка соревнований Анна Блинкова в матче первого круга встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. Первой соперницей Варвары Грачёвой стала Мэнди Минелла из Люксембурга, Наталья Вихлянцева встретится с украинкой Катариной Завацкой, Камилла Рахимова — с шестой сеяной Аранчей Рус из Нидерландов.

Предыдущий раз турнир проводился в Лозанне в 2019 году, его победительницей стала француженка Фиона Ферро, которая в 2021 году посеяна под вторым номером и начнёт защиту титула встречей с соотечественницей Армони Тан.

Турнир в Лозанне пройдёт на грунтовом покрытии с 12 по 18 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 235 238.