Блинкова и Вихлянцева узнали соперниц на турнире в Лозанне

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В основной сетке сыграют пять российских теннисистки. Марина Мельникова начнёт турнир встречей с первой сеяной Тамарой Зиданшек из Словении. Восьмая ракетка соревнований Анна Блинкова в матче первого круга встретится с белоруской Ольгой Говорцовой. Первой соперницей Варвары Грачёвой стала Мэнди Минелла из Люксембурга, Наталья Вихлянцева встретится с украинкой Катариной Завацкой, Камилла Рахимова — с шестой сеяной Аранчей Рус из Нидерландов.
Предыдущий раз турнир проводился в Лозанне в 2019 году, его победительницей стала француженка Фиона Ферро, которая в 2021 году посеяна под вторым номером и начнёт защиту титула встречей с соотечественницей Армони Тан.
Турнир в Лозанне пройдёт на грунтовом покрытии с 12 по 18 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 235 238.
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