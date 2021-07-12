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Горан Иванишевич: если Джокович победит на US Open, споры о величайшем игроке закончатся

Горан Иванишевич: если Джокович победит на US Open, споры о величайшем игроке закончатся
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Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, предположил, что его подопечного станут считать лучшим игроком всех времён в случае победы на Открытом чемпионате США 2021 года. В нынешнем сезоне Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

«Новак — единственный теннисист, у которого есть шанс выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за год. Если ему удастся победить на US Open, споры о величайшем игроке всех времён закончатся», — приводит слова Иванишевича Reuters.

Вчера, 11 июля, в финале Уимблдона Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Новак стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (20).

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