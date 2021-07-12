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Дьяченко проиграла Стоянович на турнире в Праге. Теннисистки совершили 21 двойную ошибку

Дьяченко проиграла Стоянович на турнире в Праге. Теннисистки совершили 21 двойную ошибку
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия). На старте соревнований она проиграла представительнице Сербии Нине Стоянович, посеянной под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Дьяченко дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Стоянович поспорит с американкой Грэйс Мин, которая победила австралийку Саманту Стосур (WC) со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Турнир в столице Чехии завершится 18 июля. Под первым номером посеяна чешка Петра Квитова.

Прага. 1-й круг
12 июля 2021, понедельник. 13:45 МСК
Нина Стоянович
90
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		1 3
         
Виталия Дьяченко
145
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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