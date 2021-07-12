Дьяченко проиграла Стоянович на турнире в Праге. Теннисистки совершили 21 двойную ошибку
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия). На старте соревнований она проиграла представительнице Сербии Нине Стоянович, посеянной под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.
Дьяченко дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Стоянович поспорит с американкой Грэйс Мин, которая победила австралийку Саманту Стосур (WC) со счётом 6:3, 2:6, 6:3.
Турнир в столице Чехии завершится 18 июля. Под первым номером посеяна чешка Петра Квитова.
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