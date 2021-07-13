Во время матча между Андерсоном и Марченко на корт выбежал заяц

Во время матча первого круга турнира в Ньюпорте между Кевином Андерсоном (ЮАР) и Ильёй Марченко (Украина) произошёл забавный случай — на корт выбежал заяц.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis Channel.

Матч завершился победой Андерсона со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. На счету Кевина 16 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Марченко 5 раз выполнил эйс, четырежды допустил двойную ошибку и не реализовал ни один из 5 брейк-пойнтов.

В следующем круге Андерсон сыграет с победителем пары Ясутака Утияма (Япония) — Себастьян Офнер (Австрия).

Турнир в Ньюпорте стартовал 12 июля и продлится до 18 июля. Игры проходят на траве, а призовой фонд турнира составил $ 466 870.