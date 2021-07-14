Джек Сок: многие люди думали, что я закончил играть в теннис

Американский теннисист Джек Сок прокомментировал свою победу в матче первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). В стартовом матче он в трёх сетах оказался сильнее представителя Австралии Алекса Болта — 3:6, 6:4, 6:3.
«Это моё первое соревнование ATP за последнее время. Похоже, судя по ответам в моих аккаунтах в социальных сетях, многие люди думали, что я закончил играть в теннис. Я всё ещё играю, мне это нравится», — приводит слова 28-летнего Джека Сока Tennis Channel.
Эта победа стала первой на уровне ATP с сентября прошлого года, когда теннисист прошёл первый круг Открытого чемпионата Франции.
Джек Сок — олимпийский чемпион 2016 года в смешанном парном разряде с Беттани Маттек-Сэндс, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде со Стивом Джонсоном, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», победитель Итогового Турнира ATP-2018 в парном разряде, победитель 18 турниров ATP.
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