Александр Бублик в трёх сетах одолел Иво Карловича во втором круге турнира в Нью-Порте

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Нью-Порте (США).

В матче второго круга первый сеяный Бублик в трёх сетах одолел 42-летнего представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:1. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Бублик 22 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Карловича — 21 эйс, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в полуфинал турнира Бублик сразится с Джейсоном Джунгом из Китайского Тайбэя.

Призовой фонд турнира в Нью-Порте составил более $ 466 тыс. Его действующим и неоднократным чемпионом является американец Джон Иснер.