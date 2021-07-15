Светлана Кузнецова ответила на вопрос про участие в Олимпиаде

Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос, примет ли она участие в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

Светлана Кузнецова ответила на вопрос про участие в Олимпиаде Фото: https://www.instagram.com/svetlanak27/

В «сториз» своего «инстаграма» Кузнецова проводила рубрику вопрос-ответ. «Света, вы на Олимпиаду не едете?», — спросил один из подписчиков. «Очень много вопросов про Олимпийские игры. Я не еду, так как травмы не позволяют мне играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — ответила Кузнецова.

Отметим, что после снятия с Олимпиады соотечественницы, Дарьи Касаткиной, Кузнецова являлась основной претенденткой на попадание в олимпийскую сборную в Токио, так как стояла в рейтинге WTA выше всех остальных россиянок (41-я позиция).

36-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции-2009 и US Open-2004.