Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос, примет ли она участие в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).
Светлана Кузнецова ответила на вопрос про участие в Олимпиаде
Фото: https://www.instagram.com/svetlanak27/
В «сториз» своего «инстаграма» Кузнецова проводила рубрику вопрос-ответ. «Света, вы на Олимпиаду не едете?», — спросил один из подписчиков. «Очень много вопросов про Олимпийские игры. Я не еду, так как травмы не позволяют мне играть на должном уровне. Пришлось сделать паузу в выступлениях», — ответила Кузнецова.
Отметим, что после снятия с Олимпиады соотечественницы, Дарьи Касаткиной, Кузнецова являлась основной претенденткой на попадание в олимпийскую сборную в Токио, так как стояла в рейтинге WTA выше всех остальных россиянок (41-я позиция).
36-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции-2009 и US Open-2004.
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