Селиваненко: Медведев готовится по индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, по какой причине первая ракетка России Даниил Медведев готовится к Олимпиаде в Токио (Япония) отдельно от сборной.
«Сегодня на сборе все члены команды, за исключением Даниила Медведева. Он готовится по собственной индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно. Ребята сразу после прилёта прошли первое тестирование, показавшее, что к работе и выступлению на Олимпиаде они готовы. У всех прекрасное боевое настроение. В работу включились не только теннисисты, но и тренеры, врачи, массажисты, специалисты по физподготовке.
Добавлю, что в Токио мы отправимся в воскресенье, 18 июля. Специальным прямым чартерным авиарейсом. Этого времени в Южно-Сахалинске будет достаточно, чтобы спортсмены полностью прошли акклиматизацию и хорошо подготовились к началу олимпийского турнира», — приводит слова Селиваненко пресс-служба ФТР.
Отметим, что ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев заявлял, что Медведев присоединится к национальной сборной в Южно-Сахалинске позднее, решив «визовые вопросы».
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