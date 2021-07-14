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Российские теннисисты начали предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске

Российские теннисисты начали предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске
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У российских теннисистов начались подготовительные сборы к токийской Олимпиаде, которые проходят в Южно-Сахалинске.

«Команда уже на месте, начала подготовку. Исключения составляют Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова, которые присоединятся к команде чуть позже. В данный момент они решают визовые вопросы», — приводит слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

Южно-Сахалинск выбран не случайно. Условия этого города отлично подходят, чтобы адаптироваться к климатической зоне Олимпиады.

В женском одиночном разряде на Олимпийских играх Россию представят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужском турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Вера Звонарёва выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова — с Павлюченковой, а в мужском парном Рублёв сыграет с Хачановым, Медведев — с Карацевым.

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