Российские теннисисты начали предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске

У российских теннисистов начались подготовительные сборы к токийской Олимпиаде, которые проходят в Южно-Сахалинске.

«Команда уже на месте, начала подготовку. Исключения составляют Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова, которые присоединятся к команде чуть позже. В данный момент они решают визовые вопросы», — приводит слова президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

Южно-Сахалинск выбран не случайно. Условия этого города отлично подходят, чтобы адаптироваться к климатической зоне Олимпиады.

В женском одиночном разряде на Олимпийских играх Россию представят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужском турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Вера Звонарёва выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова — с Павлюченковой, а в мужском парном Рублёв сыграет с Хачановым, Медведев — с Карацевым.