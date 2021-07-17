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Маргарита Гаспарян намекнула, что вышла замуж

Маргарита Гаспарян намекнула, что вышла замуж
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян намекнула фанатам в «Инстаграме», что вышла замуж.

Публикация доступна в «инстаграме» Маргариты Гаспарян.

Гаспарян опубликовала фотографию из Сочи с запечатлёнными на ней цветочными букетами, прикрепив к снимку эмодзи «двух сердец», «свадьбы» и «кольца». Личность жениха Маргарита скрыла.

26-летняя Гаспарян – 123-я ракетка мира, её лучшая позиция в рейтинге WTA 41-е место. Маргарита дважды побеждала на турнирах уровня WTA в одиночном разряде – в Баку-2015 (Азербайджан) и в Ташкенте-2018 (Узбекистан). Также Гаспарян является серебряным призёром Универсиады-2013 в Казани.

Отметим, что вчера, 16 июля, свадьбу сыграли экс-шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис и шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина.

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