Маргарита Гаспарян намекнула, что вышла замуж

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян намекнула фанатам в «Инстаграме», что вышла замуж.

Публикация доступна в «инстаграме» Маргариты Гаспарян.

Гаспарян опубликовала фотографию из Сочи с запечатлёнными на ней цветочными букетами, прикрепив к снимку эмодзи «двух сердец», «свадьбы» и «кольца». Личность жениха Маргарита скрыла.

26-летняя Гаспарян – 123-я ракетка мира, её лучшая позиция в рейтинге WTA 41-е место. Маргарита дважды побеждала на турнирах уровня WTA в одиночном разряде – в Баку-2015 (Азербайджан) и в Ташкенте-2018 (Узбекистан). Также Гаспарян является серебряным призёром Универсиады-2013 в Казани.

Отметим, что вчера, 16 июля, свадьбу сыграли экс-шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис и шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина.