Прошла жеребьёвка турнира в Гштааде, где сыграют Шаповалов, Баутиста-Агут и Рууд
Поделиться
Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Гштааде (Швейцария) с 19 по 25 июля.
Возглавил посев соревнований 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Он начнёт турнир со второго круга, где сразится либо с Йоханом Никлесом из Швейцарии, либо с одним из победителей финала квалификации. Вторым сеяным стал испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут. Его соперник во втором круге определится в матче Доминик Стефан Стрикер (Швейцария) – Артур Риндеркнеш (Франция).
Также со второго круга турнир начнут норвежец Каспер Рууд (3) и Кристьян Гарин (4) из Чили.
Призовой фонд турнира составил более € 481 тыс. Действующим победителем соревнований в Гштааде является испанец Альберт Рамос-Виньолас.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
15:43
-
15:35
-
15:17
-
15:14
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
12:44
-
12:38
-
12:01
-
11:35
-
11:24
-
10:48
-
10:28
-
09:33
- 16 июля 2021
-
23:17
-
22:31
-
21:58
-
20:09
-
19:59
-
19:29
-
16:50
-
15:32
-
14:52
-
14:31
-
13:10
-
12:59
-
12:18
-
11:26
-
09:59
-
09:46
-
09:26
Партнерский контент