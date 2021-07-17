Прошла жеребьёвка турнира в Гштааде, где сыграют Шаповалов, Баутиста-Агут и Рууд

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Гштааде (Швейцария) с 19 по 25 июля.

Возглавил посев соревнований 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Он начнёт турнир со второго круга, где сразится либо с Йоханом Никлесом из Швейцарии, либо с одним из победителей финала квалификации. Вторым сеяным стал испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут. Его соперник во втором круге определится в матче Доминик Стефан Стрикер (Швейцария) – Артур Риндеркнеш (Франция).

Также со второго круга турнир начнут норвежец Каспер Рууд (3) и Кристьян Гарин (4) из Чили.

Призовой фонд турнира составил более € 481 тыс. Действующим победителем соревнований в Гштааде является испанец Альберт Рамос-Виньолас.