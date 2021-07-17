Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште
Поделиться
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в полуфинале турнира в Будапеште обыграла венгерскую спортсменку Далму Галфи со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.
Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.
Юлия Путинцева — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годов в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
В финале Путинцева встретится с победительницей пары Ангелина Калинина (Украина) — Даниэль Коллинз (США).
Будапешт. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 16:40 МСК
42
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
176
Далма Галфи
Д. Галфи
Комментарии
- 17 июля 2021
-
20:04
-
19:50
-
18:52
-
18:21
-
17:01
-
16:45
-
16:20
-
15:43
-
15:35
-
15:17
-
15:14
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
12:44
-
12:38
-
12:01
-
11:35
-
11:24
-
10:48
-
10:28
-
09:33
- 16 июля 2021
-
23:17
-
22:31
-
21:58
-
20:09
-
19:59
-
19:29
-
16:50
-
15:32
-
14:52
-
14:31
-
13:10
-
12:59
-
12:18
Партнерский контент