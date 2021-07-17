Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в полуфинале турнира в Будапеште обыграла венгерскую спортсменку Далму Галфи со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.

Юлия Путинцева — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годов в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В финале Путинцева встретится с победительницей пары Ангелина Калинина (Украина) — Даниэль Коллинз (США).