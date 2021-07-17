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Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште

Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в полуфинале турнира в Будапеште обыграла венгерскую спортсменку Далму Галфи со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.

Юлия Путинцева — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годов в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В финале Путинцева встретится с победительницей пары Ангелина Калинина (Украина) — Даниэль Коллинз (США).

Будапешт. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 16:40 МСК
Юлия Путинцева
42
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Далма Галфи
176
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может
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