Тамара Зиданшек выиграла первый титул WTA в одиночном разряде

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек обыграла Клару Бюрель из Франции в финальном матче турнира в Лозанне со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. Зиданшек выполнила 1 эйс и совершила 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету 20-летней француженки 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 4 брейка при 13 брейк-пойнтах.

Для Тамары Зиданшек победа в этом турнире стала первой в карьере в одиночном разряде под эгидой WTA. Недавно она также стала первой словенской теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала турнира «Большого шлема».

Для Клары Бюрель это был первый финал турнира WTA.

Всего участие в турнире приняло 32 спортсменки. Общий призовой фонд составил $ 235 238.