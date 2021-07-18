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Прошла жеребьёвка турнира в Палермо, где сыграют пять россиянок

Прошла жеребьёвка турнира в Палермо, где сыграют пять россиянок
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250, который пройдёт в Палермо (Италия) с 19 по 25 июля.

На турнир заявилось пять россиянок – Людмила Самсонова, Виталия Дьяченко, Камилла Рахимова, Валерия Савиных и Наталья Вихлянцева.

Самсонова стала второй сеяной и в первом круге сыграет с одной из победительниц квалификационного раунда. Восьмой номер посева Рахимова на старте сразится с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

Соперницей Дьяченко в первом круге стала австрийка Юлия Грабер. Вихлянцевой предстоит встреча с Леони Кюнг из Швейцарии, Дьяченко – с Франческой ди Лоренцо (США).

Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.

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