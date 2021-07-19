Каспер Рууд поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 19 июля норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший победителем турнира в Бостаде, поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 19 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.
3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.
9 (9). Аслан Карацев (Россия) — 1785.
10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 1770.
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26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 985.
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