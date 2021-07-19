Каспер Рууд поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 19 июля норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший победителем турнира в Бостаде, поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 19 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.

3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.

4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.

9 (9). Аслан Карацев (Россия) — 1785.

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 1770.

...

26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 985.