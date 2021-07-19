Елена Веснина показала, как выглядит центральный корт на Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка Елена Веснина в своём «инстаграме» опубликовала видео с центрального корта в Токио (Япония), на котором пройдут матчи предстоящего олимпийского турнира.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, где она выступала с Екатериной Макаровой. В Токио Веснина выступит в дуэте с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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