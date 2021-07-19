Россиянка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг турнира в Палермо

30-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия), который продлится до 25 июля. Это первая победа Дьяченко на уровне WTA с 2018 года.
В матче первого круга Дьяченко в двух сетах обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Грабер — один эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Дьяченко предстоит сразиться с шестой сеяной Осеан Доден из Франции.
Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.
- 19 июля 2021
-
20:46
-
20:19
-
18:50
-
18:17
-
17:25
-
16:09
-
15:16
-
14:24
-
13:12
-
12:59
-
12:48
-
11:51
-
11:07
-
10:34
-
09:34
-
09:21
-
09:09
-
09:04
-
08:58
-
08:47
-
08:37
- 18 июля 2021
-
23:59
-
22:47
-
21:03
-
20:30
-
20:01
-
19:28
-
19:19
-
17:56
-
17:36
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:36