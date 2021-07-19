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Россиянка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг турнира в Палермо

Россиянка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг турнира в Палермо
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30-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия), который продлится до 25 июля. Это первая победа Дьяченко на уровне WTA с 2018 года.

В матче первого круга Дьяченко в двух сетах обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Грабер — один эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Дьяченко предстоит сразиться с шестой сеяной Осеан Доден из Франции.

Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.

Палермо. 1-й круг
19 июля 2021, понедельник. 18:45 МСК
Виталия Дьяченко
145
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Юлия Грабер
201
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
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