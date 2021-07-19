Россиянка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг турнира в Палермо

30-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия), который продлится до 25 июля. Это первая победа Дьяченко на уровне WTA с 2018 года.

В матче первого круга Дьяченко в двух сетах обыграла представительницу Австрии Юлию Грабер со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Грабер — один эйс, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Дьяченко предстоит сразиться с шестой сеяной Осеан Доден из Франции.

Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.