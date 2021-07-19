Пабло Карреньо-Буста прокомментировал решение Надаля не выступать на Олимпийских играх

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мнением о решении Рафаэля Надаля сняться с Олимпиады в Токио.
«В конце концов, Рафаэль — 35-летний игрок, который уже выиграл две золотые медали, одну индивидуальную и одну в парном разряде. Он много играл на протяжении всей своей карьеры. Но он уже отказался от Уимблдона. Это, конечно, не было по его прихоти. Он много думал об этом и о том, что лучше для его карьеры. Это правда, что было много травм и у каждого есть свои причины. У кого-то — время, у других — травмы», — приводит слова Пабло Тennis Нead.
Надаль завоевал две золотые олимпийские медали — в одиночном разряде на Играх 2008 года в Пекине и в парном разряде на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он пропустил Олимпийские игры 2012 года в Лондоне из-за травмы. 20-кратный чемпион Большого шлема также решил сняться с Уимблдона, но намерен вернуться на турнире Citi Open в Вашингтоне в преддверии Открытого чемпионата США.
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