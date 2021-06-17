Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона и не сыграет на Олимпиаде в Токио

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с предстоящего Уимблдона. Уроженец Манакора также не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпийских играх в Токио. Такое решение принимать всегда нелегко, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно.
Моя цель — продлить карьеру и продолжать делать то, что меня радует — выступать на высочайшем уровне и бороться для достижения профессиональных и личных целей на соревнованиях топ-уровня. Тот факт, что между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном всего две недели, не облегчает задачу восстановления моего организма после изнурительного грунтового сезона. Я два месяца прикладывал огромные усилия и принимал решение, оценивая средне- и долгосрочную перспективу.
Профилактика любых излишних нагрузок — очень важный фактор на данном этапе моей карьеры. Только так я могу продолжить бороться за титулы на турнирах высочайшего уровня. Особенно мне хотелось бы обратиться к болельщикам со всего мира, а также из Великобритании и Японии в частности.
Олимпийские игры всегда много значили для меня, они были приоритетом для меня как спортсмена. У меня была возможность трижды ощутить дух Олимпийских игр и быть знаменосцем моей страны», — написал Надаль в своём «твиттере».
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