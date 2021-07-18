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Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом турнира в Гамбурге, обыграв Филипа Краиновича

Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом турнира в Гамбурге, обыграв Филипа Краиновича
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13-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Для испанца это шестой титул на уровне ATP.

В финальном матче второй сеяный Буста в двух сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича (6) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Карреньо-Буста 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Краиновича — 1 эйс и ни одной двойной ошибки.

За победу на турнире 30-летний испанец получит более € 96 тыс. и 320 рейтинговых очков, что позволит ему подняться на 11-ю строчку в рейтинге ATP. Отметим, что в прошлом сезоне турнир в Гамбурге выиграл россиянин Андрей Рублёв.

Гамбург (м). Финал
18 июля 2021, воскресенье. 14:40 МСК
Филип Краинович
44
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Пабло Карреньо-Буста
13
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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