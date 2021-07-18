Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом турнира в Гамбурге, обыграв Филипа Краиновича
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13-я ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Для испанца это шестой титул на уровне ATP.
В финальном матче второй сеяный Буста в двух сетах обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича (6) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Карреньо-Буста 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Краиновича — 1 эйс и ни одной двойной ошибки.
За победу на турнире 30-летний испанец получит более € 96 тыс. и 320 рейтинговых очков, что позволит ему подняться на 11-ю строчку в рейтинге ATP. Отметим, что в прошлом сезоне турнир в Гамбурге выиграл россиянин Андрей Рублёв.
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