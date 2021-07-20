Джон Иснер: не согласен с предложением Циципаса. Теннис — это игра один на один

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал высказывание грека Стефаноса Циципаса, предложившего официально разрешить тренерам делать подсказки игрокам.

Стефанос сказал: «В теннисе должен быть разрешён коучинг в каждом розыгрыше. Теннис, наверное, является одним из немногих видов спорта, который не использует коучинг во время игры. Закрепите это в правилах. Пришло время спорту сделать большой шаг вперёд».

«Я не согласен с Циципасом. Я четыре года играл в теннис в колледже, это формирует характер. Теннис — индивидуальный вид спорта, ты играешь один на один с соперником. В этом и есть красота игры. Тебе нужно самому расшифровать этот код», — приводит слова Иснера Tennis World USA.

На соревнованиях WTA Tour теннисисткам разрешается запрашивать коучинг на корте один раз за сет, в то время как коучинг с трибун также был опробован в 2020 году.