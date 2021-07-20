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Россиянка Анастасия Захарова проиграла в своём дебютном матче в основной сетке турнира WTA

Россиянка Анастасия Захарова проиграла в своём дебютном матче в основной сетке турнира WTA
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Российская теннисистка Анастасия Захарова, попавшая в основную сетку турнира в Гдыне (Польша) в статусе лаки-лузера, не смогла выйти во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице Грузии Екатерине Горгодзе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Анастасия ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 11 брейков. Для Захаровой это был первый матч в основной сетке турнира WTA.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 235 238 Горгодзе поспорит с американкой Варварой Лепченко. В основной сетке остались две россиянки — Амина Аншба (LL) и Варвара Грачёва (7).

Гдыня. 1-й круг
20 июля 2021, вторник. 13:05 МСК
Анастасия Захарова
256
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 1
6 5 		6 6
         
Екатерина Горгодзе
208
Грузия
Екатерина Горгодзе
Е. Горгодзе
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