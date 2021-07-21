Милош Раонич получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Атланте

Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич получил уайлд-кард в основную сетку турнира ATP-250 в Атланте (США), сообщает официальный сайт тура.

«Милош — настоящий профессионал. Он прекрасно дополнит нашу турнирную сетку. Его результаты говорят сами за себя. Болельщики в Атланте получат удовольствие от игры Милоша», — сказал директор соревнований Эдди Гонсалес.

Ранее стало известно, что в Атланте сыграют американец Джон Иснер, итальянец Янник Синнер и австралиец Ник Кирьос. Американец Джек Сок получил приглашение организаторов для выступления в одиночном и парном разрядах. Он сыграет в дуэте с Кирьосом.

Турнир в Атланте пройдёт с 26 июля по 1 августа. В 2019 году победителем этих соревнований стал австралиец Алекс де Минор. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.