Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио

Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Японка Наоми Осака (2) встретится с китаянкой Чжэн Сайсай. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.



Россиянка Анастасия Павлюченкова (13) в первом круге сразится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой (7), Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элисе Мертенс (12).



Сетка турнира доступна на «Чемпионате».



Турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.