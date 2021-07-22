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Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио

Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио
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Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Японка Наоми Осака (2) встретится с китаянкой Чжэн Сайсай. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Россиянка Анастасия Павлюченкова (13) в первом круге сразится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой (7), Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элисе Мертенс (12).

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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