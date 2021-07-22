Пары Медведев/Карацев и Рублёв/Хачанов получили соперников на Олимпиаде-2020 в Токио

Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в мужском парном разряде. Лидеры посева хорваты Мате Павич и Никола Мектич в первом круге сыграют с бразильцами Марсело Демолинером и Марсело Мело. Французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер (2) встретятся с британцами Джо Солсбери и Энди Марреем.



В турнире примут участие две российские пары. Даниил Медведев и Аслан Карацев (4) в стартовом раунде встретятся со словаками Филипом Полашеком и Лукашем Клейном. Андрей Рублёв и Карен Хачанов (6) сразятся с американцами Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафо.



Сетка турнира доступна на «Чемпионате».



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.