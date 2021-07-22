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Циципас: психологически я готов к Олимпиаде

Циципас: психологически я готов к Олимпиаде
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал про своё моральное и физическое состояние в преддверии Игр в Токио.

«Условия здесь немного отличаются от привычных. Последние пару недель я играл на разных покрытиях, в разных условиях, но после пары тренировок я буду чувствовать себя отлично. Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже. Сейчас меня ничего не беспокоит», — цитирует грека официальный сайт ITF.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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