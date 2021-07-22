Циципас: психологически я готов к Олимпиаде

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал про своё моральное и физическое состояние в преддверии Игр в Токио.
«Условия здесь немного отличаются от привычных. Последние пару недель я играл на разных покрытиях, в разных условиях, но после пары тренировок я буду чувствовать себя отлично. Психологически я готов к Олимпиаде и физически тоже. Сейчас меня ничего не беспокоит», — цитирует грека официальный сайт ITF.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 22 июля 2021
-
20:31
-
20:02
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:05
-
18:55
-
17:54
-
17:38
-
17:29
-
16:04
-
15:39
-
14:47
-
11:31
-
09:17
-
08:34
-
08:24
-
08:14
-
08:03
-
07:57
-
07:41
-
00:28
- 21 июля 2021
-
23:40
-
22:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:11
-
19:35
-
19:07
-
17:50
-
14:49
-
13:56
-
13:32
-
12:30